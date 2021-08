TEMPORALI e aria piÃ¹ FRESCA nei prossimi giorni; sarÃ  coinvolta anche la tua regione?

L'alta pressione cambia sede; nei prossimi giorni non sarà più adagiata sul Mediterraneo, ma la ritroveremo ben salda in prossimità delle Isole Britanniche. La mappa sinottica prevista per le ore centrali di mercoledi 25 agosto mostra quanto appena detto:

Ecco il forte anticiclone situato in sede inglese. Sul suo fianco destro scenderanno correnti più fresche da nord-est che interesseranno anche la nostra Penisola, ad eccezione delle due Isole Maggiori e l'estremo sud. Oltre ad un ridimensionamento delle temperature, saranno possibili temporali sparsi che adesso andremo ad analizzare.

La seconda mappa mosta la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nell'arco di martedi 24 agosto:

I temporali più forti saranno presenti sulle Alpi occidentali, ma qualche focolaio temporalesco sarà presente anche sul restante arco alpino. Temporali possibili anche su Marche, zone interne della Toscana, Abruzzo, Molise fino alla Puglia garganica anche se si tratterà di fenomeni locali. Bel tempo invece sulle due Isole Maggiori e sulla Calabria.

Temperature in calo specie sotto i temporali ed i rovesci; meno avvertito il calo termico sulle Isole ed estremo sud.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 25 agosto:

Ancora rischio di temporali sulle Alpi e soprattutto al centro, in modo particolare su Marche, Umbria e Abruzzo. Piovaschi anche in Puglia, per il resto tempo asciutto e gradevole stante la presenza di correnti settentrionali.

