SICCITA': arriva una boccata di ossigeno quasi per tutti - mappe ELOQUENTI

In questa sede prenderemo in considerazione il grado di siccità presente su alcune aree della nostra Penisola, ma soprattutto il potere idratante che avrà la pioggia prevista tra domenica 30 aprile e lunedi 1 maggio ad 1 metro di profondità sul nostro Paese.

La prima mappa mostra il grado di siccità atteso sull'Italia nella giornata di sabato 28 aprile. Stiamo analizzando l'idratazione del terreno ad 1 metro dalla superficie.

Questo è il grado di siccità rapportato ai colori che vedete sulla mappa:

La situazione appare non buona su diverse aree del centro-nord della Penisola. Il massimo grado di siccità (sempre ad 1 metro di profondità) è presente ancora sul Piemonte, dove si parla ancora di siccità tra eccezionale ed estrema. Anche la Toscana e la Sardegna non se la passano bene, con punte di siccità grave.

Ora vediamo cosa potrebbe succedere nella giornata di martedi 2 maggio, sempre ad 1 metro di profondità , dopo il passaggio delle piogge:

Evviva! Quei brutti colori che da mesi aleggiavano su gran parte del settentrione scompariranno. Attenzione però! Ciò non vuol dire che i problemi verranno risolti, in quanto stiamo parlando solo della situazione ad 1 metro di profondità. Per riempire le falde servirebbero almeno 10 di questi passaggi...forse! Tuttavia, una boccata di ossigeno per il nord-ovest dovrebbe finalmente arrivare dopo tanta arsura. Speriamo sia veramente così.

Resterà una siccità moderata in Sardegna (che sarà scarsamente interessata dalle piogge) e su parte della Sicilia.

