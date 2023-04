MALTEMPO: tanta PIOGGIA in arrivo tra domenica e lunedi in Italia - le prime stime precipitative dei modelli

Risulta pienamente confermato il guasto del tempo che dovrebbe prendere piede a partire da domenica 30 apirile, per poi continuare per buona parte della festività del 1 maggio.

E' un po' presto per localizzare le precipitazioni, in quanto i modelli stanno ancora affinando la previsione. Tuttavia vi mostriamo una prima bozza di come potrebbero essere ripartiti gli accumuli di pioggia nella giornata di domenica 30 aprile e lunedi 1 maggio. Non prendete ovviamente le macchie sulle mappe come oro colato.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 30 aprile:

Questa volta facciamo prima a contare le regioni che non saranno coinvolte dalle piogge: la Sardegna, la Sicilia occidentale, il basso Tirreno ed il settore di nord-est. Su tutte le altre regioni piogge e rovesci sparsi, anche (e finalmente) sul nord-ovest, con temperature in diminuzione.

Questa invece è la sommatoria delle piogge estrapolata per la giornata festiva del 1 maggio:

Piogge e rovesci praticamente su tutta l'Italia ad eccezione della Sardegna e della Sicilia. Ottime piogge anche sul Piemonte, dove arriverà una succulenta boccata di ossigeno. Per il momento fermiamoci qui.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località