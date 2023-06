Seconda parte della settimana prima FIAMMATA CALDA, ma quanto sarà intensa?

Instabilità in lenta regressione durante la settimana sull'Italia. I temporali nei settori interni nel pomeriggio non spariranno del tutto, ma almeno non avremo più sconfinamenti su pianure coste, unitamente a fenomeni più limitati nel tempo e nello spazio. L'alta pressione africana si sveglierà e proporrà un promontorio poco solido nella seconda parte della settimana, che farà alzare le temperature sul nostro paese.

Diciamo subito che non si tratterà di un'ondata di caldo intensa. Si tratterà infatti di un evento moderato, ma che farà comunque raggiungere (o di poco superare) i 30° su diverse regioni.

La giornata più calda sembra essere domenica 11 giugno. Ecco le temperature che raggiungeremo alla quota di 1500 metri sulla verticale italica nella giornata medesima:

Al centro e al nord avremo isoeterme alla medesima quota attorno a 16-17°, leggermente più basse le termiche al meridione e sulle Isole (attorno a 15°)

Queste invece sono le temperature attese al suolo nel pomeriggio di sabato 10 giugno attorno alle ore 16:

Punte di 30° sulla Valpadana orientale e sul Foggiano, molte aree con 28-29°. Andrà ovviamente meglio lungo le coste per via del mare più freddo e delle brezze attive.

La giornata più calda, come anticipato, sembra essere domenica 11 giugno. Ecco i valori che registreremo al suolo:

In Valpadana valori compresi tra 30 e 32°; 31° anche sull'alto e medio Tirreno e 30° nelle pianure interne dell'Italia centrale e sulla Sicilia.

