Quando ci libereremo dell'alta pressione tornerà il MALTEMPO e il FREDDO?

Cosa succederà dopo la puntata anticiclonica sopra le righe che ci interesserà nel periodo di Capodanno? Tornerà il freddo e il maltempo?

Per rispondere a questa domanda interpelliamo la media degli scenari dei due modelli più performanti della rete, ovvero il modello americano ed europeo. Spingiamo il nostro sguardo fino al 5 gennaio.

Questa è la media degli scenari del modello americano valida appunto per mercoledi 5 gennaio:

Cosa possiamo notare da questa mappa? Indubbiamente l'alta pressione si ritirerà verso i propri territori di origine, ma l'ipotesi al momento più quotata è che verremo interessati da aria mite oceanica, magari con qualche perturbazione, in un regime di complessiva variabilità.

Niente freddo e niente maltempo insomma, solo il ritorno di un clima uggioso e non conforme con la stagione in corso.

Esaminando anche la media degli scenari del modello europeo per il medesimo giorno, vale a dire mercoledi 5 gennaio, notiamo in sostanza la stessa cosa:

Correnti occidentali a scorrere sulla "pancia" dell'alta pressione ormai ripiegata verso sud; ovvero clima mite, variabile ed a tratti uggioso sulla nostra Penisola, ma non freddo.

Per il freddo bisognerà aspettare forse la fine della prima decade mensile, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

