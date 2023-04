Quali saranno le giornate più CALDE della settimana: si toccheranno i 30°?

Prove tecniche di estate sul Mediterraneo. E' ancora presto, ma come volevasi dimostrare, il gobbone africano è già li, pronto a lanciare la sua prima offensiva verso la nostra Penisola. Come anticipato, non avremo ancora condizioni di caldo intenso, ma alcune regioni tra venerdi e sabato si dimenticheranno di essere in primavera e tireranno fuori gli abiti estivi.

Ecco la massima estensione del blob africano verso l'Italia; secondo le ultime mappe disponibili l'avremo nel pomeriggio di sabato 29 aprile:

Fortunatamente, l'isoterma + 20° a 1500 metri resterà abbastanza distante dalla nostra Penisola. La Sardegna però potrebbe essere raggiunta dalla + 15° alla medesima altezza, che per la fine di aprile è già un valore di tutto rispetto.

Vediamo adesso le temperature previste al suolo per la giornata di venerdi 28 aprile, attorno alle ore 16:

Piena estate in Sardegna con 26-27°. 25° sulla Valpadana orientale, 24° lungo il versante adriatico.

Queste invece sono le temeperature attese in Italia alle ore 16 di sabato 29 aprile:

29° nelle aree interne della Sardegna, 27° sulla Valpadana centro-orientale e la Sardegna settentrionale, 26° sulla bassa Lucania e 25° in Sicilia, sul Foggiano, zone interne del centro e Piemonte.

