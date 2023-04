Modello CANADESE: maggio potrebbe iniziare con un TRIPUDIO di TEMPORALI, ma è attendibile?

Di seguito, l'ipotesi ufficiale imbastita questa mattina dal modello canadese e valida per lunedi 1 maggio:

Secondo il modello di oltre oceano, l'alta pressione che dovrebbe parzialmente insediarsi sull'Italia nella seconda parte di questa settimana non avrà vita lunga. La struttura stabilizzante verrà infilata da aria fredda proveniente dalle alte latitudini che potrebbe destabilizzare non poco il tempo in sede italica. La mappa mostra una blanda depresssione centrata sul Mar Ligure alla quale faranno eco rovesci o temporali specie al nord e al centro, in un contesto termico per nulla caldo.

E' attendibile questa evoluzione? Se paragoniamo il modello canadese agli altri elaborati, questi non contemplano una situazione del genere, bensi un'instabilità decisamemente più blanda nel periodo suddetto.

Se però analizziamo la media degli scenari del modello canadese valida per lunedi 1 maggio, notiamo una blanda depressione sull'Italia:

In altre parole, la tesi imbastita questa mattina dal modello candese potrebbe non essere campata in aria, anche se la percentuale di realizzo è medio-bassa, attorno al 40%. Vedremo nei prossimi giorni se far salire o scendere questo valore.

