Prossimi giorni: alta pressione sempre DEFILATA, poca stabilità sull'Italia

Niente da fare per la stabilità in Italia. Nei prossimi giorni non avremo l'intervento di profonde depressioni sullo Stivale, ma l'alta pressione si manterrà sempre molto defilata a nord-ovest, senza intervenire in maniera decisa sulla nostra Penisola.

La prima mappa è la situazione estrapolata questa mattina dal modello europeo e valida per la mezzanotte su giovedi 25 maggio:

Alta pressione africana completamente assente dalla scena meteorologica italiana ed anticiclone delle Azzorre defilato a nord-ovest. Con questa situazione, il tempo sull'Italia NON potrà essere stabile, ma governato da rovesci e temporali che si formeranno soprattutto nelle ore pomeridiane sui rilievi, ma con possibili sconfinamenti su pianure e coste.

La seconda mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia alla mezzanotte su venerdi 26 maggio:

Non cambia praticamente nulla. Ancora alta pressione in sede inglese e blande depressioni o paludi bariche in area mediterranea, foriere di instabilità latente sull'Italia.

Per dare un'occhiata alle piogge previste, queste sono le precipitazioni attese in Italia attorno alle ore centrali di giovedì 25 maggio:

Regioni settentrionali e dorsale appenninica a rischio di rovesci o temporali. Sulle restanti regioni fenomeni meno probabili, ma comunque non esclusi.

