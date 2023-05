ATTENZIONE: anche il mese di GIUGNO potrebbe essere INSTABILE, le nuove mappe!

Più che un colpo di scena abbiamo oggi una sostanziale CONFERMA di quanto abbiamo già detto la settimana scorsa: secondo le mappe stagionali, il primo mese dell'estate mediterranea (giugno) si prevede instabile su quasi tutto il territorio nazionale. Vi ricordiamo però che tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, ritieniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Queste sono le anomalie di precipitazione attese in Italia nell'arco di tutto il mese di giugno secondo il prestigioso centro di calcolo ECMWF (si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo).

La zona secca che si nota in sede scandinava e sul Baltico, rappresenta il punto dove potrebbe insediarsi l'altra pressione nel mese in questione. In altre parole, troppo a nord da garantire la stabilità anche dalle nostre parti. Infatti sull'Europa centro-meridionale, Italia compresa, si prevedono piogge superiori alla media del periodo...in altre parole, ancora instabilità.

Anche il modello americano NCEP prevede per il mese di giugno la stessa cosa:

Gran secco sull'Europa settentrionale e parte di quella centrale (dove agirà l'alta pressione), instabilità e piogge superiori al normale in area mediterranea e sull'Italia!

