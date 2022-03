Prossima settimana più mite e PIOVOSA? Conferme dai modelli!

Si profila un importante cambio della circolazione atmosferica in Europa ad inizio prossima settimana, il quale arriverà dopo una lunga persistenza delle correnti fredde nord-orientali (praticamente dalla fine di febbraio).

Dunque queste ultime due fredde settimane potrebbero far spazio ad un periodo un po' più mite e soprattutto più piovoso per regioni dimenticate dal maltempo come quelle del nord e del lato tirrenico.

I modelli matematici principali (GFS ed ECMWF) e le relative medie degli scenari rimarcano sempre più l'ipotesi del ritorno delle correnti più tiepide meridionali e sud-occidentali nel corso della prossima settimana, grazie ad una serie di affondi freddi sulla penisola iberica e l'Africa nord-occidentale.

Tra 14 e 16 marzo aumentano sempre più le possibilità di un richiamo d'aria più mite dal nord Africa, innescato proprio da un affondo freddo e perturbato su Spagna e Marocco.

Le correnti miti meridionali porteranno un generale aumento delle temperature ma probabilmente anche nubi, pulviscolo sahariano ed anche qualche fenomeno sparso a ridosso dei monti.

L'aumento termico andrebbe a coinvolgere principalmente il centro e il sud mentre il nord resterebbe avvolto da aria più fredda nei bassi strati (stando agli aggiornamenti attuali).

Dopo il forte sottomedia vissuto negli ultimi giorni (anche oltre 9°C sotto le medie del periodo) avremo un aumento tale da riportare le colonnine di mercurio attorno alle medie stagionali.

Successivamente, ovvero nella seconda parte della prossima settimana, potrebbe essere la volta delle perturbazioni atlantiche che riporterebbero piogge al nord e lato tirrenico, oltre che copiose nevicate in montagna. Il tutto con temperature in media o leggermente sopra le medie del periodo.