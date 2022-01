Prossima settimana: PERTURBAZIONE in arrivo! Porterà piogge anche in aree bisognose?

La mappa mostra la situazione attesa in Italia nella notte tra lunedi 31 gennaio e martedi 1 febbraio:

L'Italia verrà interessata da una perturbazione con annessa depressione in spostamento da nord-ovest verso sud-est. Oltre a ciò notiamo però come l'alta pressione sia sempre li, pronta a chiudere tutti i varchi non appena il fronte sarà passato.

Inoltre, la distorsione delle correnti indotta dall'alta pressione medesima, imporrà un moto della perturbazione da nord-ovest verso sud-est. Sappiamo bene che questo movimento è poco utile per garantire piogge sul nord Italia, che a parte qualche eccezione, verrà nuovamente saltato dai fenomeni.

Fin tanto che l'alta pressione sarà disposta in questo modo, la pioggia al nord non arriverà, tantomeno la neve, se escludiamo le aree vicino al confine con la Svizzera e l'Austria.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 31 gennaio:

Come anticipato poco sopra, niente da fare per gran parte del settentrione che resterà ancora all'asciutto. Faranno eccezione i soliti settori confinali e l'alta Val d'Aosta che avranno delle nevicate, oltre a parte della Liguria e l'Emilia Romagna alle prese con qualche piovasco.

Rovesci saranno invece presenti al centro e su parte del meridione, specie il lato tirrenico. Neve sopra i 1000 metri sull'Appennino centro-settentrionale, 1200-1300 metri su quello meridionale. Piovaschi e vento forte si faranno sentire anche sulla Sardegna, mentre il medio-basso Adriatico sarà ancora in attesa.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni previste per martedi 1 febbraio:

Ecco l'aria fredda da nord che imporrà il solito clichè precipitativo all'Italia. Tutto secco al nord e sulla Toscana con aggravamento del problema della siccità sui nostri versanti stante i probabili venti secchi di Foehn. Qualche fiocco di neve portato da nord solo sui settori di confine.

Tempo instabile o perturbato invece tra Marche, Abruzzo e meridione con rovesci e nevicate sopra i 500 metri sull'Appennino Marchigiano e Abruzzese, 700 metri tra Molise e Lucania, 800-1000 metri tra la Calabria e il nord della Sicilia.

Temperature in calo specie al centro e al sud, venti forti settentrionali e mari in condizioni non buone. Migliorerà la qualità dell'aria anche al nord.

