Prossima settimana: l'alta pressione ci riprova ma con maggiori difficoltà?

Le temperature stanno rapidamente scendendo da nord a sud grazie all'ingresso di una vasta massa d'aria fresca nord-atlantica, ricchissima di instabilità. Nelle prossime ore entreremo nel vivo del maltempo stante la formazione di una depressione molto ben organizzata nel mar Adriatico, la quale determinerà piogge e temporali intensi su tante località adriatiche e al sud.

Il maltempo ci accompagnerà almeno fino a venerdì, dopodiché assisteremo ad una lenta ripresa dell'alta pressione nel Mediterraneo. Domenica tornerà il cielo sereno su tutta Italia e le temperature tenderanno gradualmente a salire, pur non discostandosi troppo dalle medie del periodo. In aggiunta ci sarà un gradevole vento di maestrale al sud e sul basso Adriatico.

Nel corso della prossima settimana l'alta pressione non riuscirà ad impadronirsi a pieno dell'Italia, mantenendo così abbastanza lontane le masse d'aria più calde. Questo significa che vivremo una fase generalmente più stabile (ma non troppo) e con caldo nella norma o leggermente oltre le medie stagionali.

Le temperature aumenteranno gradualmente fino a riportarsi tra i 30 e i 33°C al nord e nelle zone interne del centro e del sud, mentre sulle coste le brezze manterranno il clima fresco e gradevole. Il caldo eccezionale dei giorni scorsi sembra per il momento solo un ricordo.

Inoltre, considerando che non sarà presente un anticiclone forte e coriaceo, sarà facile imbattersi in acquazzoni e temporali pomeridiani in pianura Padana e nelle zone interne del centro e del sud.