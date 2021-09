Prossima settimana: alta pressione ALLA RISCOSSA, tornerà di nuovo il CALDO INTENSO?

Niente da fare per le perturbazioni atlantiche sul nostro Paese; qualche giorno fa avevamo avvisato di come non sia mai facile sbarazzarsi dell'alta pressione sul Mediterraneo; l'ipotesi giudicata minoritaria dai modelli fino all'altro ieri, oggi è diventata la testata d'angolo, sbaragliando tutte le speranze di pioggia che erano attese per la prossima settimana sul nostro Paese.

Vi sono regioni dove la pioggia è diventata ormai una meteora benedetta. Si sperava in un parziale recupero durante la settimana prossima, invece ci ritroveremo tra le braccia di una nuova ondata di caldo. Non ci saranno i presupposti per avere le temperature canicolari di luglio e agosto; tuttavia il termometro tornerà ad alzarsi specie sui settori di ponente e al nord.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali di mercoledi 8 settembre. Vi ricordiamo che l'isoterma + 20° alla medesima quota è il confine tra il caldo moderato ed intenso:

Il caldo più intenso riguarderà il Mediterraneo occidentale, parte della Penisola Iberica e ovviamente il nord Africa. Sull'Italia avremo caldo moderato sulla Sardegna e al centro-nord, con la possibilità di superare i 30° su diverse aree. Più clemente il clima al sud e sulla Sicilia, dove il caldo potrebbe risultare sopportabile.

La seconda mappa mostra invece le temperature a 1500 metri previste in Italia nelle pre centrali di giovedi 9 settembre:

Condizioni di caldo intenso saranno presenti sulla Sardegna con i 35° a portata di mano specie nelle aree interne. Caldo moderato sul resto d'Italia con i 30° valicabili specie sulle pianure del nord e nelle aree interne del centro.

Per un cambiamento piovoso, stando alle mappe attuali, si dovrà aspettare il giorno 10 settembre, ma saremo più precisi nella rubrica meteo 15 giorni.

