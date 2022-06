Primi violenti temporali al nordovest, ma il PEGGIO arriva nel pomeriggio su...

Il tempo sta rapidamente peggiorando sulle regioni del nord, come ampiamente preannunciato nell'aggiornamento di ieri sera. I primi forti temporali, legati al cavo d'onda in ingresso da ovest, stanno interessando le regioni di nordovest, in particolare torinese e alto Piemonte: qui troviamo nuclei temporaleschi piuttosto intensi che gi elargiscono le prime intense piogge di giornata.

Il peggioramento, tuttavia, è appena iniziato: tra pomeriggio e le prime ore della sera (indicativamente tra le 14.00 e le 20.00) transiterà un fronte temporalesco relativamente intenso su tutto il nordovest, dando vita a piogge diffuse e locali temporali di forte entità. Elevato il rischio di temporali di entità estrema, in grado di dar luogo a grandine di grosse dimensioni su basso Piemonte, Lombardia meridionale, Emilia e anche in Liguria. Non solo grandine e nubifragi: il fronte instabile darà vita a intense raffiche di vento di downburst tra Liguria, Piemonte, Emilia, Lombardia, anche superiori ai 90-100 km/h.

In serata il peggioramento si estenderà anche al nordest, specie su Trentino alto Adige e Veneto dove i temporali potrebbero dar luogo a piogge intense e qualche isolata grandinata. Temporali sparsi attesi anche in Toscana, Marche e Umbria.

Le piogge potrebbero rivelarsi a tratti molto abbondanti, specie su basso Piemonte, Emilia occidentale e bassa Lombardia: qui gli accumuli potrebbero superare i 90-100 mm, quantativi molto elevati in breve tempo che inevitabilmente sfocerebbero in allagamenti e disagi.