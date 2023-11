Prima decade di dicembre condizionata da un LAGO GELIDO in Europa...e l'Italia?

Siamo alle porte di un inverno diverso? Calma! Molto spesso la natura ci ha abituato ad avvii di dicembre scoppiettanti, seguiti poi da situazioni scialbe che solitamente iniziano a manifestarsi dopo la metà del mese. Al momento nessuno sa se le cose quest'anno andranno in maniera differente, ma intanto godiamoci una prima decade all'insegna della dinamicità atmosferica ed in alcuni casi anche del freddo.

Il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha aggiornato la sua tendenza riguardante la prima decade di dicembre, che ora vi presentiamo. Vi ricordiamo però che tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, ritieniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Detto ciò, la prima mappa mostra le anomalie termiche attese in Italia fino al giorno 3 dicembre, ovvero domenica prossima - consigliamo sempre di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo:

Il grande lago gelido presente sul centro-nord del nostro Continente e sulla vicina Russia allungherà i suoi tentacoli verso il nord Italia, dove prevediamo un sottomedia di circa 1° tra le alte pianure e e Alpi. Sul resto d'Italia temperature in media o leggermente al di sopra stante l'influsso di correnti miti sud-occidentali.

Sul fronte delle precipitazioni avremo invece le seguenti anomalie:

Precipitazioni superiori alla norma su alcune aree del Tirreno, sulle Alpi ed al nord-est. Altrove precipitazioni in media o al di sotto dei valori normali.

Volgendo lo sguardo avanti, queste sono le anomalie termiche previste in Europa nel periodo compreso tra il 4 e il 10 dicembre:

Fa davvero impressione l'enorme lago gelido che graverà su tutto il settore centro-orientale del Continente e la Russia. Si estenderà fino a toccare il settentrione, parte del centro e il versante adriatico con un sottomedia di circa 2°. Temperature generalmente attorno alla media invece sulle altre regioni.

Infine, le anomalie pluviometriche attese in Italia sempre tra il 4 e il 10 dicembre:

Precipitazioni nella norma o leggermente al di sopra dove vedete il colore azzurro sulla mappa. Sarà forse questo il momento migliore per vedere alcune nevicate specie sulle pianure del nord ed a quote basse anche al centro. Vedremo...

