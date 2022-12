Prepotente ritorno dell'ANTICICLONE a ridosso del solstizio d'Inverno

Sarà una settimana perturbata per l'Italia, in perfetta sintonia con l'ultimo mese di chiaro stampo autunnale che ha regalato tante piogge su buona parte del territorio. Alle piogge si aggiungerà anche qualche episodio nevoso sino a bassa quota al nord, come accennato in questo articolo.

Ma cosa ci aspetta la prossima settimana, momento in cui comincerà ufficialmente l'inverno astronomico? Ebbene sembra prender piede l'ipotesi di un ritorno prepotente dell'anticiclone su buona parte d'Italia, il quale andrebbe bruscamente ad interrompere il nastro trasportatore del maltempo proprio all'esordio della "stagione fredda".

Le ultime piogge dovrebbero esaurirsi sabato 17, dopodichè, proprio da domenica 18 dicembre, potrebbe irrompere l'anticiclone nord africano che apporterebbe tempo molto stabile e un generale aumento delle temperature.

L'ipotesi è sostenuta con convinzione da entrambi i principali modelli matematici (GFS e ECMWF) e le relative medie degli scenari.

Il promontorio anticiclonico potrebbe persistere dal 18 al 21 dicembre, dunque fino al giorno del solstizio d'inverno. Il prosieguo è tutto da decifrare e ricco di incertezze, per cui non avrebbe senso spingersi ancora oltre.

Col ritorno dell'anticiclone dovremo aspettarci un aumento delle temperature specie al centro, al sud e sui monti, mentre il freddo sarebbe protagonista nelle valli e la pianura Padana, dove tornerebbero fitte e fredde nebbie.

Le anomalie previste tra 18 e 22 dicembre sono decisamente superiori al sud (fino a 3-4°C sopra le medie del periodo):