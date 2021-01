Pioggia forte su Napoli e temperatura crollata a 4°C, nevica in collina

Pioggia, neve e freddo stanno avvolgendo la Campania: una depressione formatasi nel mar Tirreno sta generando maltempo diffuso al sud con nevicate a quote sempre più basse grazie al contemporaneo ingresso di aria molto fredda dai Balcani.



Negli ultimi minuti le piogge sono diventate particolarmente intense su Napoli, dove è in atto un nubifragio soprattutto nei quartieri occidentali della città partenopea. Il forte rovescio ha favorito un drastico calo della temperatura, che si è portata tra i 3 e i 4 °C in molti punti della città.



Nevica sulle colline fin sui 300 metri di altitudine, soprattutto tra Irpinia e Cilento.



Continuerà a nevicare fin verso le prime ore della sera sulla Campania meridionale, localmente anche sui 200 metri di quota nelle aree interne. Pioggia e freddo invece sulle coste.



Nel corso della sera tempo in graduale miglioramento ovunque.

Gli accumuli di neve più significativi arriveranno solo in alta collina, soprattutto oltre i 600 metri dove non escludiamo picchi fino a 15-20 cm di neve.