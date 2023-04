PASQUA e PASQUETTA: le ULTIMISSIME dai modelli

La giornata di Pasqua viene al momento inquadrata grossomodo come ieri, mentre per Pasquetta la situazione potrebbe essere leggermente più instabile stante il passaggio di aria fredda in quota.

Nella giornata di Pasqua avremo ancora la retroguardia della perturbazione che tra venerdi e sabato attraverserà tutta l'Italia. Ecco la mappa:

Rovesci si attarderanno sulla Sicilia settentrionale, la Calabria, il Golfo di Taranto e la Puglia. Qualche piovasco o breve nevicata sulle Alpi sarà possibile al nord-est nel pomeriggio, unitamente (forse) alle aree interne del centro. Su tutte le altre regioni avremo una Pasqua asciutta anche se non completamente serena.

Dal punto di vista termico avremo aria un po' frizzante al mattino, mentre il pomeriggio sarà gradevole.

Veniamo ora alla giornata di Pasquetta, deputata solitamente alle gite fuori porta:

Secondo gli ultimi aggiornamenti, non sembra essere una giornata formidabile dal punto di vista atmosferico, stante l'arrivo di aria fredda in quota.

In sostanza, si potrebbero accendere piovaschi o rovesci nel pomeriggio specie al centro-sud, ma anche su alcune aree montuose dell'Italia settentrionale, in un contesto termico leggermente più fresco.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tra-venerdi-e-sabato-nuova-perturbazione-sull-italia-interessato-anche-parte-del-nord-/97034/