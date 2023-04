Tra venerdi e sabato nuova PERTURBAZIONE sull'Italia; interessato anche parte del NORD!

Di seguito, la mappa sinottica prevista per il pomeriggio-sera di venerdi 7 aprile:

Arriverà una perturbazione da nord-ovest, ma non sarà supportata da venti settentrionali al suolo. In questo modo non dovrebbe presentarsi lo spettro del Favonio al nord, ma la medesima perturbazione formerà una depressione sul Mar Ligure, foriera di rovesci su parte delle regioni settentrionali, quantomeno la Liguria e parte del nord-ovest.

Vediamo subito le precipitazioni previste in Italia nell'arco della giornata di venerdi 7 aprile:

Notizie abbastanza positive sul fronte delle piogge per la Liguria e il basso Piemonte, che in questa fase dovrebbero beneficiare di rovesci, con quota neve sui 1400-1500 metri. Qualche precipitazione sarà possibile anche sulla Val d'Aosta e la Lombardia occidentale. Sembrano al momento escluse dai fenomeni l'Emilia Romagna e il basso Veneto.

In giornata arriveranno rovesci anche su Toscana, Umbria occidentale ed alto Lazio con neve oltre i 1500 metri. Ancora in attesa il meridione che verrà interessato successivamente.

Nella giornata di sabato 8 aprile, la perturbazione dovrebbe scivolare verso le regioni meridionali, come mostra la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata in parola:

Rovesci su Umbria, Lazio, Abruzzo e poi in tendenza su tutto il meridione ad iniziare dalla Campania e dal Molise. Rovesci, ma anche temporali! Neve oltre i 1300-1400 metri in Appennino. Interessata meno la Sardegna, che avrà solo piovaschi fugaci. Al nord e sulla Toscana, dopo le ultime incertezze, il tempo dovrebbe invece rasserenare.

Ventilazione in rotazione a nord su tutta l'Italia con lieve calo delle temperature.

