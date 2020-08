Nuova ondata di CALDO sull'Italia nel prossimo fine settimana?

I temporali che stanno interessando oggi il settentrione non devono trarre in inganno. Non ci sono ancora i presupposti per la classica "rottura stagionale" che solitamente arriva dopo il periodo di Ferragosto.

A partire dalla metà della settimana prossima l'alta pressione africana lancerà un nuovo acuto sull'Italia, mettendo tutti sotto il sole e il caldo da nord a sud. I massimi effetti in termini di caldo sono previsti tra venerdi 21 e sabato 22 agosto.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di sabato 22 agosto secondo il modello americano:

Sull'Italia notiamo isoterme alla medesima quota comprese sulla Penisola tra + 20 e + 22°...addirittura + 25° in prossimità della Sardegna. Si tratta di valori termici molto elevati.

Questi invece sono le corrispondenti temperature al suolo attese in Italia nel pomeriggio di sabato 22 agosto:

In evidenza le aree interne della Sardegna con punte di 40-41°. 38-39° saranno possibili nelle aree interne della Sicilia e sul Tavoliere delle Puglie, 37° sull'Emilia Romagna e nelle pianure interne del Lazio, 36° in Toscana.

Come vedete dalla mappa, i valori termici saranno quasi ovunque sopra i 30°.

