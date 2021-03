Notti difficili per le campagne del centro-nord: in arrivo forti e diffuse gelate sulle colture

L'esplosione della primavera nell'ultima parte di febbraio e nella prima decade di marzo ha favorito il risveglio prematuro di decine e decine di colture in ogni angolo d'Italia, quando però avevamo davanti ancora l'ultimissima parte dell'inverno con le sue temperature basse e le sue gelate.



Il freddo, purtroppo, è tornato nel Mediterraneo e sta mettendo a dura prova gli alberi in fiore soprattutto sulle regioni settentrionali, dove la colonnina di mercurio si è portata sotto lo zero in molte località anche di pianura. In questi giorni la situazione sarà davvero preoccupante: una massa d'aria molto fredda interesserà la nostra penisola ed agirà principalmente sulle regioni centro-meridionali con freddo, maltempo e neve in collina.



Il nord non sarà coinvolto dal maltempo e, paradossalmente, la situazione sarà addirittura peggiore: tra domenica e lunedì avremo notti serene su tutto il nord e vento praticamente assente, ovvero le condizioni ideali per l'arrivo di gelate diffuse e forti.



Le temperature infatti crolleranno sensibilmente nelle ore notturne soprattutto nelle valli, nelle campagne e nelle piccole località della pianura Padana, portandosi anche sotto i -2/-3°C. Rischio gelate anche in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo specie tra lunedì e mercoledì.

Per chi ne è provvisto, sarà indispensabile adottare le tecniche di difesa contro il gelo (lanterne o irrigazione antibrina).