Non ci sono più dubbi: almeno DUE perturbazioni atlantiche piene di PIOGGIA in settimana

Le ipotesi di pioggia annunciate nei giorni scorsi potremmo ormai definirle delle certezze. Sebbene sia impossibile capire con largo anticipo se pioverà o meno in una singola località, non possiamo dire altrettanto per una previsione a macroscala che riguarda l'Italia: nel corso della settimana almeno due perturbazioni atlantiche attraverseranno la nostra penisola, di cui la prima tra mercoledì e venerdì.

Proprio questa prima perturbazione è ormai una certezza essendo imminente e confermata da qualsiasi modello matematico. La pioggia tornerà, senza dubbio, sulle regioni del nord e del versante tirrenico centro-settentrionale, a tratti con intensità decisamente importanti e fondamentali per la lotta alla siccità.

La prima perturbazione, come detto, irromperà da mercoledì 20 a cominciare dal nordovest, per poi estendersi al nordest e al centro Italia nel corso di giovedì 21. Venerdì 22 il maltempo continuerà ad interessare il centro e il nord e porterà degli effetti anche al sud, seppur transitori.

Le piogge più corpose sono attese al nordovest, specie Piemonte occidentale, Valle d'Aosta, Liguria. Anche in Toscana, Sardegna, Lombardia ed Emilia pioverà con intensità variabile tra il moderato ed il forte. Gli accumuli più importanti potranno sfiorare i 60-80 mm in questa prima fase perturbata.

La seconda perturbazione è prevista tra sabato e domenica ed anche in questo caso le possibilità di realizzazione sono estremamente alte! Sarà il nord Italia il bersaglio principale di questa ondata di maltempo, che vedrà il proprio centro di bassa pressione sull'Europa centrale. Ciò significa che il nord Italia farà i conti col richiamo umido e fortemente instabile del vortice di bassa pressione, molto ricco di piogge e temporali intensi in grado di generare accumuli di pioggia molto abbondanti in breve tempo.

Durante questa seconda fase perturbata gli accumuli potrebbero superare facilmente i 100 mm su diverse località del nordovest, imprimendo un duro colpo alla siccità!

Eloquenti gli accumuli totali previsti fino al termine della settimana, frutto delle due perturbazioni appena discusse: