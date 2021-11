NEVE a bassa quota al NORD domenica 14 novembre? Quanto c'Ã¨ di vero in questa previsione?

Colpaccio questa mattina da parte dello scenario ufficiale del modello americano, che fa uscire dal cilindro una nevicata a bassa quota (NON in pianura) su gran parte delle regioni settentrionali e parte del centro nella giornata di domenica 14 novembre.

Si tratta di una previsione attendibile o il tutto gode di bassa affidabilità? Per rispondere a questa domanda, compariamo lo scenario ufficiale del modello americano estrapolato per domenica 14 novembre, con la rispettiva media degli scenari imbastita questa mattina per il medesimo giorno.

Iniziamo con il quadro termico previsto a 1500 metri per domenica 14 novembre:

A sinistra lo scenario ufficiale, a destra la media di tutti gli scenari . Si nota chiaramente che la media SCONFESSA quasi completamente lo scenario ufficiale, segno che il freddo paventato oggi dal modello americano sull'Europa centrale ha probabilità molto bassa di verificarsi, al momento sotto il 20%

Passiamo ora al quadro sinottico per il medesimo giorno, domenica 14 novembre.

A destra lo scenario ufficiale del modello americano, a sinistra la media dei suoi scenari. Anche in questo caso la media SCONFESSA quasi per intero l'ipotesi parzialmente perturbata e fredda imbastita questa mattina dallo scenario ufficiale.

Morale: neve a bassa quota al nord e su parte del centro domenica 14 novembre? AFFIDABILITA' per il momento MOLTO BASSA, sotto al 20%.

E' tuttavia un segnale positivo che i modelli inizino a mostrare scenari più invernali, nei prossimi giorni tali ipotesi potrebbero divenire più frequenti e finalmente probabili.

