Netto aumento delle TEMPERATURE, in settimana picchi di 25 gradi su alcune regioni!

Il freddo arrivato lo scorso week-end dal nord Atlantico ha già raggiunto la sua fase di picco e si prepara a ritirarsi rapidamente alle alte latitudini. Già da martedì avremo un consistente aumento delle temperature su tutta la penisola grazie all'ingresso di masse d'aria più tiepide da ovest, le quali persisteranno per tutta la settimana, nonostante il transito di qualche perturbazione (leggi qui i dettagli).

L'exploit delle temperature, in settimana, arriverà tra venerdì e sabato: si prospettano due giorni particolarmente miti che segneranno diversi gradi oltre le medie del periodo. L'aria tiepida proveniente da ovest/sud-ovest farà salire le temperature fino a 20-22°C su gran parte della pianura Padana e delle zone interne del centro, del sud e sulle isole maggiori.

Temperature massime previste venerdi':

Non escludiamo picchi massimi di 24-25°C tra basso Veneto ed Emilia, sulle coste adriatiche, in Basilicata, in Calabria, in Sicilia, nel cagliaritano e nell'olbiese. Insomma parliamo di temperature tipiche della tarda primavera che potrebbero manifestarsi tra 8 e 9 aprile!

Le temperature massime previste sabato:

Una lieve flessione termica arriverà domenica, dopodiché la prossima settimana potrebbe presentare un'impennata delle temperature ancor più importante tanto da far superare i 25°C su tante località da nord a sud. Di questo ne parleremo in modo più approfondito in un prossimo aggiornamento!