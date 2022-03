Nel fine settimana tornano PIOGGIA e NEVE su alcune regioni; anche sulla tua?

La primavera, dopo la falsa partenza di questi giorni, sarà costretta a chinare la testa davanti alle correnti fredde da est che ad iniziare da sabato 19 marzo, irromperanno sulla nostra Penisola portandoci un'altra ondata di freddo (si leggano qui tutti i dettagli a riguardo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/freddo-rischio-gelate-tardive-su-alcune-zone-d-italia-lunedi-mattina/93338/)

Tali correnti tenderanno a contrastare con aria più mite in risalita dal nord Africa sulle due Isole Maggiori ed al sud, dove avremo il ritorno della pioggia specie sulla Sardegna. Niente pioggia invece al nord e sul Tirreno, a parte qualche spruzzata di neve sulle Alpi e in Appennino a quote anche basse nella giornata di domenica.

Andiamo però con ordine: la prima mappa mostra le precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 19 marzo:

Sporadiche nevicate sulle Alpi sopra gli 800-1000 metri. Qualche nevicata anche tra Abruzzo e Molise, sempre sopra gli 800 metri. Rovesci anche intensi sulla Sardegna orientale ed in misura minore sull'est della Sicilia e la Calabria Ionica. Altrove tempo asciutto. Temperature in calo al centro e al nord, stazionarie al sud e sulle Isole.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 20 marzo:

La nostra Penisola sarà interessata più direttamente dall'aria fredda. Spruzzate di neve limitatamente alla mattinata interesseranno l'arco alpino centro-occidentale sopra i 200-300 metri. Qualche debole nevicata sopra i 650 metri sarà altresi possibile sull'Appennino Emiliano e tra 500 e 650 metri su Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. 700 metri la quota neve in Calabria e 800 metri in Sicilia. Ancora rovesci in Sardegna con neve sopra gli 800-1000 metri.

Clima freddo e ventoso ovunque, specie al centro e al nord. Gelate nella notte su lunedi 21 marzo al nord e nelle aree interne del centro-sud.

