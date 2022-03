Nel fine settimana SI CAMBIA: arriveranno le PIOGGE al NORD?

Cambio della guardia nel prossimo fine settimana sullo scacchiere europeo. Se ne andranno le fredde correnti orientrali, mentre prenderà piede un flusso umido meridionale, scaturito dall'avanzata di una saccatura atlantica sull'ovest del Continente.

La media degli scenari del modello americano valida per domenica prossima, 13 marzo, mostra molto bene questo scenario:

Sarebbe una ghiotta occasione per avere finalmente la pioggia al nord, segnatamente al nord-ovest. Sul resto d'Italia il clima diverrà mite e umido stante l'ingerenza di correnti meridionali (frecce rosse).

Il problema principale riguarda il movimento della saccatura atlantica; le mappe sono piuttosto restie a farla avvicinare al continente; piuttosto la vedono sprofondare più ad ovest, con situazioni non positive in fatto di pioggia sulla nostra Penisola. Si tratta però solo di ipotesi messe nel calderone delle possibilità, che analizzeremo di volta in volta.

Al momento, il modello americano nella sua media è favorevole all'arrivo della pioggia al nord e sull'alto Tirreno durante il prossimo week-end. Ecco la probabilità di avere la pioggia nelle ore centrali di domenica 13 marzo:

Per il momento, il modello americano è ottimista soprattutto per il nord-ovest, laddove la pioggia è diventata ormai una meteora benedetta: qui la probabilità viene al momento giudicata elevata o molto elevata. Una probabilità medio-alta di avere precipitazioni sarà presente anche al centro e sulla Sardegna orientale, più bassa al sud e sul medio-basso Adriatico.

