MODELLO EUROPEO: scenari CLAMOROSI questa mattina per l'Epifania, ma sono credibili?

L'inverno potrebbe tornare in scena sull'Italia a suon di freddo e nevicate a bassa quota. E' questa la tesi dello scenario ufficiale del modello europeo che questa mattina contempla movimenti barici molto interessanti a scala continentale. In sostanza, il modello nostrano opta per una progressiva migrazione dell'alta pressione verso nord fino a far giungere aria fredda di diretta estrazione continentale verso la nostra Penisola proprio nel giorno dell'Epifania.

Ecco, in sostanza, cosa potrebbe succedere nella giornata di venerdi 6 gennaio, secondo lo scenario ufficiale del modello europeo:

Le frecce rosse indicano la spinta mite anticiclonica che dovrebbe andarsene verso nord, collegandosi poi con un succulento massimo pressorio sulla vicina Russia. Questo disegno barico scaraventerebbe aria fredda da est verso le nostre regioni centro-settentrionali, il tutto coadiuvato dalla formazione di un minimo depressionario sul centro Italia.

Queste sono le temperature attese a 1500 metri per la medesima giornata sempre secondo lo scenario ufficiale del modello europeo:

Al settentrione arriverebbero isoterme alla medesima quota comprese tra -4 e -6°; con tutta l'Europa orientale in condizioni di gelo. Notate la spinta mite verso nord contrassegnata dalla freccia rossa.

Insomma, secondo lo scenario ufficiale del modello europeo di questa mattina, sarebbe pronto un risveglio dell'inverno nel giorno dell'Epifania.

E' CREDIBILE QUESTA TESI? Per rispondere alla domanda, esaminiamo la media di tutti gli scenari imbastita questa mattina dal modello europeo per la giornata dell'Epifania. Questo è il quadro medio delle temperature a 1500 metri:

Notiamo con notevole dispiacere che la media termica degli scenari del modello europeo valida per il 6 gennaio NON CONFERMA la tesi dello scenario ufficiale. Purtroppo, la media del modello nostrano insiste con l'alta pressione "appollaiata" sull'Italia con inevitabile mitezza e freddo distante verso est.

Se chiediamo un'ulteriore conferma alla media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno, notiamo in sostanza la stessa-solita alta pressione:

IL NOSTRO PARERE: la tesi fredda e perturbata espressa questa mattina dallo scenario ufficiale del modello europeo, gode purtroppo di scarsa credibilità. Nei prossimi giorni faremo il punto di volta in volta per vedere se questa ipotesi potrà guadagnare qualche punto anche all'interno delle medie. Continuate pertanto a seguirci!

