Modello europeo: grossa SBERLA all'estate la settimana prossima, ma è CREDIBILE?

Da alcuni giorni il modello europeo propone nel suo scenario ufficiale un forte guasto del tempo sull'Italia durante la prossima settimana. La medesima previsione, anche se più sfumata, inizia ad apparire anche su altri elaborati, segno che forse l'attendibilità previsionale sta salendo.

Iniziamo subito col mostrarvi cosa propone lo scenario ufficiale del modello europeo per la notte tra mercoledi 14 e giovedi 15 luglio:

Ripetiamo che non si tratta di una corsa isolata, in quanto la medesima situazione è contemplata dall'elaborato già da qualche giorno.

Notate una vasta goccia fredda centrata in pieno sull'Italia. Se questa mappa fosse reale, il nord e il centro si dimenticherebbero dell'estate per qualche giorno, venendo interessati da frescura e temporali. Al sud e sulla Sicilia l'estate invece continuerebbe, ma con temperature assolutamente gradevoli.

Quanto è credibile questa evoluzione? Nei giorni scorsi non ci abbiamo dato molto peso in quanto la media degli scenari del modello medesimo tendeva ad escludere una cosa di questo genere.

Ora invece anche la media degli scenari per il periodo in questione inizia a vedere qualcosa:

Siamo ancora distanti dallo scenario proposto dal run ufficiale, tuttavia la suddetta media ora esclude un monologo anticiclonico (come contemplava ieri), in favore di una situazione più instabile al nord e al centro.

IN DEFINITIVA: al momento è probabile che a metà della settimana prossima sopraggiunga un elemento instabile sull'Italia, ma le probabilità che lo scenario ufficiale del modello europeo sia corretto sono ancora basse, ma non più "quasi impossibili" come venivano giudicate ieri. Continuate a seguirci...

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-gran-caldo-e-afa-oggi-su-quasi-tutta-italia-attenzione-ai-temporali-intensi-ecco-dove-si-verificheranno/90964/