Meteo: gran caldo e afa oggi su quasi tutta Italia, attenzione ai temporali intensi, ecco dove si verificheranno

Inizia oggi la terza intensa ondata di caldo dell'estate, fortunatamente molto più breve rispetto alle precedenti ma non per questo da sottovalutare. Il caldo oggi sarà molto intenso su quasi tutta Italia, soprattutto nel pomeriggio, quando la colonnina di mercurio andrà oltre i 40°C in molte località del centro-sud.

L'anticiclone africano porterà caldo intenso per almeno 72 ore, dopodiché subirà una flessione notevole nel week-end.

METEO 7 LUGLIO 2021 | Stabile su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'estremo nord-ovest: su Piemonte occidentale, alto Piemonte, alta Lombardia e bassa Valle d'Aosta saranno possibili forti temporali soprattutto nel pomeriggio-sera. Rischio elevato di grandine e raffiche di vento notevoli in queste aree.

Temperature in forte aumento ovunque, soprattutto al centro-sud: picchi di 41-42°C nel foggiano, zone interne della Basilicata, della Calabria e della Sicilia. Caldo intenso anche sulle restanti regioni del centro-sud e anche in Emilia Romagna: sulla pianura Padana emiliana i termometri potranno registrare temperature di 38-39°C. Fino a 32-33°C su pianure del Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino.

Arrivano anche vaste nubi di pulviscolo sahariano nei cieli, pronti ad offuscare il Sole e a rendere l'atmosfera lattiginosa e sporca, soprattutto da oggi pomeriggio.