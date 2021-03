MODELLO EUROPEO: ARIA FREDDA sull'Italia dopo metà mese?

Il flusso mite atlantico riuscirà ad imporsi sulla nostra Penisola alla metà di questa settimana, interessando probabilmente anche il prossimo week-end. Avremo il transito di veloci corpi nuvolosi in un contesto mite e con scarsi fenomeni.

La situazione potrebbe cambiare a partire dalla metà del mese. Secondo gli elaborati attuali, l'alta pressione si ergerà sull'Europa occidentale, favorendo l'ingresso di aria più fredda verso lo Stivale.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata oggi dallo scenario ufficiale del modello europeo per martedi 16 marzo:

Ecco le correnti fredde sull'Italia in risposta alla rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale. Gli effetti saranno presenti soprattutto sui settori orientali e al meridione in fatto di freddo, vento e neve a quote da valutare, anche se il calo termico sarà esteso a tutta l'Italia.

Questa situazione risulta maggiormente evidente nello scenario ufficiale del modello nostrano valido per giovedi 18 marzo:

Notate l'alta pressione molto forte posizionata in Atlantico. Sul suo bordo orientale scenderanno correnti fredde di matrice artica con condizioni di instabilità fredda sull'Italia, soprattutto sui settori orientali, ma non solo...

La medesima situazione è contemplata in parte dalla media di tutti gli scenari del modello medesimo valida per giovedi 18 marzo:

Si nota molto bene la traccia dell'aria fredda in discesa da nord, ma anche un'alta pressione leggermente più invadente rispetto allo scenario ufficiale.

Tuttavia, l'ingresso freddo contemplato dal modello europeo per metà mese appare abbastanza CREDIBILE.

