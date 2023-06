Modello americano: prossima settimana MALTEMPO sul Mediterraneo!

Instabilità e maltempo, due condizioni diverse che esprimono due concetti diversi dello stato del tempo. "Instabile" significa tempo non affidabile; in altre parole, su una località ci può essere anche il sole, può fare anche caldo, ma il temporale è sempre dietro l'angolo e può sorprenderci improvvisamente. "Maltempo" significa invece rischio di fenomeni persistenti e piogge a carattere continuo, con poche pausa nelle quali raramente si vede il sole.

Secondo l'ipotesi del modello americano estrapolata questa mattina, nell'arco della prossima settimana passeremo da un tempo instabile a vero e proprio maltempo, stante una depressione che si piazzerà al centro del Mediterraneo.

Ve la mostriamo nell'analisi ufficiale del modello di oltre oceano valida per la notte tra martedi 13 e mercoledi 14 giugno:

Si tratterebbe di una situazione quasi autunnale con temporali anche sul mare e piogge talora intense.

Anche la media degli scenari proposta dal modello americano mostra in sostanza la stessa cosa, ma con la depressione leggermente più spostata a levante.

A dare manforte al modello americano c'è anche l'elaborato canadese che contempla sostanzialmente lo stesso scenario e per il medesimo lasso di tempo.

Il bastian contrario, come quasi sempre capita, è il modello europeo che opta per una situazione completamente diversa, ma si trova in netta minoranza rispetto al restante panorama modellistico.

Nei prossimi giorni faremo meglio il punto, continuate quindi a seguirci.

