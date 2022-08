MODELLI serali confermano l'irruzione fresca dall'est Europa tra 12 e 14 AGOSTO

Gli aggiornamenti serali dei principali modelli matematici non fanno altro che confermare ulteriormente l'incursione fresca prevista a ridosso di Ferragosto, precisamente tra 12 e 14 agosto, di cui vi avevamo parlato in questo articolo.

Una massa d'aria fresca "confezionata" in una goccia in cut-off, ovvero separata dalla corrente principale nord atlantica, tenderà a muoversi sotto l'anticiclone (che nel frattempo si rinforzerà sull'Europa centro settentrionale) fino a raggiungere il Mediterraneo.

Questa goccia fresca possiede le tipiche sembianze delle classiche ondate di freddo che in inverno raggiungono le regioni adriatiche ed il sud, solo che in questo caso avviene in estate con tutt'altre temperature.

Con l'avvento di questo nucleo d'aria fresca dall'est Europa dovremo aspettarci un calo delle temperature da nord a sud, specie sul lato adriatico, tanto che la colonnina di mercurio scenderà al di sotto delle medie del periodo.

L'arrivo dell'aria fresca produrrà un sensibile peggioramento dapprima al nordest e medio Adriatico (venerdì 12 e prima parte di sabato 13) e poi sul medio-basso Adriatico e al sud (tra sabato 13 e domenica 14). Rovesci e temporali saranno ben più diffusi e intensi rispetto all'attuale instabilità che sta prediligendo colline e montagne.

Il modello matematico ECMWF mostra la goccia fresca posizionarsi tra i Balcani e le regioni adriatiche:

Nel giorno di Ferragosto la perturbazione potrebbe abbandonare rapidamente l'Italia lasciando spazio ad un momentaneo miglioramento.