Modelli concordi: da metà mese intensi affondi atlantici nel Mediterraneo

Il ritorno delle nubi e delle piogge diventa via via sempre più probabile. L'ottobrata, che ci accompagna da inizio mese, proseguirà ancora per qualche giorno prima di lasciar spazio a correnti sempre più instabili atlantiche.

Il primo assaggio di un severo peggioramento potrebbe manifestarsi ad inizio prossima settimana, quando un piccolo ciclone potrebbe crear forti temporali al sud e sulle isole maggiori (ne abbiamo ben parlato in questo articolo).

Dopo questo guasto non tornerà l'anticiclone, bensì sono previsti nuovi affondi instabili da ovest via via sempre più marcati e intensi. Da metà mese diventa sempre più probabile la discesa di una vasta saccatura nord atlantica sull'Europa centrale ed il Mediterraneo, dove creerebbe intensi contrasti e piogge diffuse.

Questo peggioramento di metà ottobre è condiviso da entrambi i principali modelli matematici. Sia GFS che ECMWF propendono per un intenso peggioramento soprattutto al nord e sul lato tirrenico. Eloquenti le precipitazioni totali previste dal modello GFS fino al 18 ottobre: