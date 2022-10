Inizio settimana: rischio intensa DEPRESSIONE su alcune regioni

Vi abbiamo già parlato negli ultimi articoli del possibile indebolimento dell'anticiclone a partire dal week-end, permettendo l'ingresso di correnti più instabili occidentali che andrebbero a guastare il tempo su alcune nostre regioni.

Nelle ultimissime emissioni dei modelli matematici emerge la possibilità, ad inizio prossima settimana, di una depressione piccola ma particolarmente insidiosa che potrebbe evolvere nelle calde acque del Mediterraneo. L'ingresso di un nucleo d'aria instabile da ovest potrebbe favorire lo sviluppo di un piccolo e insidioso ciclone sub-tropicale nel basso Tirreno, il quale approfitterebbe della grande energia messa a disposizione dal Mediterraneo per evolversi e potenziarsi, fino ad arrecare un peggioramento importante per alcune nostre regioni. Al momento il basso Tirreno possiede una temperatura superficiale dell'acqua di circa 25°C, abbastanza favorevole per lo sviluppo di questi insidiosi cicloni.

Questa depressione potrebbe svilupparsi tra lunedì e le prime ore di martedì, comportando un netto peggioramento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania meridionale. Nel caso in cui la depressione dovesse prender forma, diventa molto probabile la formazione di temporali intensi in scorrimento dal canale di Sardegna verso il basso Tirreno e il mar Ionio. Tali temporali produrrebbero forti piogge sulle suddette regioni, oltre che venti sostenuti.

L'incertezza, al momento, è molto alta. Le previsioni di questi piccoli cicloni sub-tropicali all'interno del Mediterraneo sono molto complicate e diventano accettabili solo 48 ore prima della loro formazione. Insomma, saranno necessari ulteriori aggiornamenti per capire l'esatta evoluzione di questa fase di maltempo.