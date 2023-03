Meteo: tra mercoledi e giovedi molta variabilità, ma spazio anche ad un po' di MALTEMPO, vediamo dove

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia nella notte tra mercoledi 8 e giovedi 9 marzo.

Notiamo il completo travaso dell'aria gelida verso l'Atlantico ed una risposta di correnti miti da ovest in direzione della nostra Penisola. Purtroppo il getto non sarà ondulato e questo scoraggerà le precipitazioni organizzate sull'Italia, anche se qualche innaffiata ci sarà lo stesso.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nella giornata di mercoledi 8 marzo:

Tra l'alta Val d'Aosta e la Val d'Ossola andranno in scena precipitazioni che dai settori confinali potrebbero bagnare anche parte del nostri versanti, con neve oltre i 1800-2000 metri. Piovaschi sparsi si attiveranno su gran parte delle regioni tirreniche, in modo particolare sulla Toscana, il basso Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica. Qualche piovasco potrebbe agire anche sul Friuli, la Liguria di Levante e la Sicilia per il resto tempo mite ed asciutto con ventilazione a tratti sostenuta da ovest.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 9 marzo:

Piovaschi o rovesci su Liguria centro-orientale, Sardegna occidentale e Cilento. Qualche piovasco sarà ancora presente sul Friuli e qualche nevicata sull'alta Val d'Aosta oltre i 2000 metri, per il resto tempo ventoso, mite e asciutto.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località