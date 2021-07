Meteo settimana prossima: si continuerÃ  tra SUPER CALDO ed INTENSI TEMPORALI

La situazione meteo sul nostro Paese non muterà nemmeno nella prima settimana di agosto. Secondo le mappe attuali, si continuerà con questa dicotomia climatica che contempla intensi temporali su parte del nord (non tutto, perchè vi sono molte zone a secco) ed un caldo record che da molto tempo seguita ad interessare parte del centro e il meridione, con valori termici da capogiro.

Il modello americano ed europeo nelle rispettive medie, ci dicono che il tempo durante la prossima settimana non cambierà. La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledì 4 agosto:

Notate come su tutta l'Europa centro-settentrionale permanga una vasta zona di bassa pressione che lambirà le regioni settentrionali. Qui avremo il contrasto con l'aria calda mediterranea e la formazione di temporali anche forti. A sud dell'ipotetica linea blu avremo invece sole spietato e tanto caldo, con i 40° ancora a portata di mano sul nostro meridione e le Isole.

Il modello europeo nella sua media risulta quasi sovrapponibile all'americano:

Anche l'elaborato nostrano per la giornata di mercoledi 4 agosto vede in sostanza la stessa cosa, ovvero il rischio di temporali al nord, sole spietato e tanto caldo su parte del centro e al meridione.

Per un cambiamento bisognerà aspettare forse la seconda decade di agosto, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

