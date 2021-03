Meteo: prima domenica di primavera da pieno inverno al sud, attenzione al maltempo

Il primo week-end di primavera si sta rivelando pienamente invernale su tutto il sud sia per il freddo che per le condizioni meteo tutt'altro che stabili. Va meglio al nord, ma comunque il freddo non manca e purtroppo anche le gelate.

Il risveglio sul Meridione è grigio, piovoso e anche nevoso soprattutto alle medio-alte quote, a partire dai 500-600 metri di altitudine. Addirittura sta nevicando a Cosenza, situata a 300 metri sul livello del mare (ma Cosenza possiede un microclima davvero particolare ed unico).

METEO 21 MARZO 2021 | Giornata da pieno inverno al sud: piogge persistenti fino a sera su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, con neve oltre i 500-600 metri e locali comparse più in basso nel cosentino o durante i fenomeni più intensi.

Rischio elevato di piogge particolarmente forti o anche temporali su Calabria centrale e Salento.

Rovesci sparsi in arrivo nelle zone interne della Campania, con neve fino a 400-500 metri, più variabile invece sulle coste.

Qualche nevicata è attesa anche sulle colline di Molise e Abruzzo, mentre sul resto del centro-nord avremo una giornata nel complesso soleggiata ma fredda.

Nella foto sopra, nevicata a Potenza.