Meteo: NOVEMBRE porta tanta PIOGGIA e le prime NEVICATE, settimana piena di MALTEMPO!

L'avvio di Novembre è senza dubbio all'insegna del maltempo su tante nostre regioni, in particolare al centro e al nord (vedi approfondimento), grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica che fungerà da "apri-pista" per l'arrivo di tante ondate di maltempo a catena.

Oggi, giorno di Ognissanti, le piogge attraverseranno tutto il nord e gran parte del centro, dopodiché lambiranno anche il sud entro sera e le ore notturne.

Nel prosieguo di settimana il maltempo si riaffaccerà nel Mediterraneo a più riprese, in particolare da mercoledì in poi, quando la corrente a getto si fionderà sulla penisola iberica e addirittura sull'Africa nord-occidentale innescando una poderosa risalita di aria umida e instabile verso la nostra penisola.

Dunque, dopo una brevissima tregua dal maltempo nella giornata di martedì, nubi e piogge torneranno ad essere protagoniste da mercoledì su gran parte del nord e del lato tirrenico, dove ci aspettiamo anche temporali localmente intensi. Le aree più esposte alle umide correnti sud-occidentali saranno, gioco forza, Liguria, Toscana, Sardegna, Lazio, alta Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Su queste regioni sarà molto probabile assistere a piogge persistenti e di forte entità, specie a ridosso dei monti dove verrà sollecitato il fenomeno dello "stau".

Davvero notevoli gli accumuli di pioggia previsti fino a domenica 7 novembre:

Leggermente più in ombra la pianura Padana a sud del Po, il Piemonte, la Valle d'Aosta ed il lato adriatico, ma nonostante questo la pioggia non dovrebbe mancare (seppur con accumuli decisamente più bassi). Il sud, esclusa la Campania, potrebbe ritrovarsi ai margini del maltempo almeno fino a venerdì: la perturbazione richiamerà aria più calda africana che farà impennare le temperature e che porterà aria leggermente più secca che impedirà la formazione di piogge significative. Molto probabile l'arrivo di nubi ricche di pulviscolo desertico su tutto il Meridione.

Nel week-end la situazione peggiorerà ulteriormente su tutta Italia: l'aria fresca e instabile atlantica potrebbe scavare una depressione molto intensa nel Mediterraneo occidentale, la quale favorirebbe un corposo peggioramento su tutto il nord e a seguire anche al centro e al sud dove potrebbero transitare temporali molto estesi e violenti.

La mappa si riferisce allo zero termico previsto per venerdì 5 novembre. Scende l'isoterma fino a 1500-1600 metri sulle Alpi.

Ritorna anche la neve? Senza dubbio per le nostre montagne si apre un periodo decisamente favorevole al ritorno della dama bianca, soprattutto a cominciare da mercoledì! Mentre al sud domineranno le miti correnti di scirocco, al nord e sull'Appennino settentrionale le temperature tenderanno gradualmente a scendere fino a favorire il ritorno della neve attorno ai 1300-1500 metri sulle Alpi e oltre 1800 metri in Appennino. Oltre queste quote sarà molto probabile l'arrivo di nevicate importanti, con accumuli anche superiori al metro.