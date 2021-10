Novembre esordisce con MALTEMPO AUTUNNALE, nel dettaglio le regioni colpite

Un'ampia circolazione di bassa pressione si sta organizzando proprio in queste ore sull'Europa occidentale. Ne subisce le conseguenze già in queste ore lo stivale, con addensamenti nuvolosi che provocano delle precipitazioni lungo i versanti tirrenici e al nord-ovest. Una perturbazione più organizzata raggiungerà il nostro territorio nella giornata di domani, lunedì primo novembre, portando precipitazioni diffuse fin dalla tarda mattinata su Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Toscana. Nel pomeriggio progressione dei fenomeni verso Veneto, Friuli e Alto Adige. Verranno coinvolte da piogge anche Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Migliora dalla sera a partire dal nord ovest. Stima delle piogge previste dal modello Lamma Toscana per lunedì pomeriggio:

Farà seguito una relativa pausa nella giornata di martedì 2 novembre, seguita a ruota dal passaggio di un nuovo corpo nuvoloso tra mercoledì 3 e giovedì 4. Questa seconda perturbazione sarà accompagnata da temperature un po' più basse, con le prime nevicate sopra i 2000 metri sulla fascia alpina. Attese precipitazioni diffuse anche sul resto del nord e lungo i versanti tirrenici, con qualche temporale non escluso. Analisi in quota del modello Lamma Toscana riferita a mercoledì 3 novembre:

Da segnalare nel prossimo fine settimana (sabato 6, domenica 7 novembre), lo sviluppo di una nuova depressione con perno sui bacini occidentali italiani, pressappoco nella zona delle isole Baleari. Lo sviluppo di questa nuova circolazione potrebbe portare forte ventilazione di Scirocco sull'Italia, con aumento termico al centro e al sud. Nuove precipitazioni potrebbero verificarsi sull'angolo nord-occidentale, con un possibile evento di severo maltempo sulla Sardegna (da confermare) .



Analisi in quota del modello americano riferita a sabato 6 novembre:

Nel complesso la nuova settimana entrante sarà segnata da tempo spesso instabile e movimentato. Ci saranno diverse occasioni di pioggia soprattutto lungo la fascia tirrenica e al nord. Le temperature tenderanno a perdere qualche grado soprattutto lungo la fascia alpina, mentre resteranno piuttosto miti al centro e al sud.