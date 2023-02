Meteo, modello europeo generoso! Quanta pioggia su tante regioni

Meno dubbi e qualche piccola certezza in più sull'evoluzione meteo dei prossimi giorni nel Mediterraneo. L'ondata di maltempo ampiamente annunciata nei giorni scorsi fa qualche passo in avanti e dovrebbe cominciare il suo viaggio sull'Europa meridionale a partire dal 23 febbraio.

L'irruzione fredda irromperà, ormai con totale certezza, sul Mediterraneo occidentale e la penisola iberica tra 23 e 24 febbraio, lasciando gran parte d'Italia ai margini del peggioramento. Qualche pioggia sparsa non mancherà su Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Toscana, ma il grosso del maltempo interesserà la penisola iberica, la Francia e le Baleari.

Questo passaggio sembra ormai assodato, mentre aumentano i dubbi sull'evoluzione successiva, quella del 25, 26 e 27 febbraio. L'ipotesi più gettonata resta questa di un coinvolgimento diretto del nord Italia e del lato Tirrenico centro-settentrionale grazie allo spostamento verso est della perturbazione.

Il modello europeo ECMWF insiste su questa evoluzione senza dubbio interessante per tutta l'Italia centrale e settentrionale, la quale rivedrebbe finalmente piogge degne di nota in grado di tamponare la pesante crisi idrica in corso. Le piogge più consistenti sono previste sulle regioni nord-occidentali, l'arco alpino centro-orientale, a cui si aggiungono Toscana, Lazio e Sardegna.

Piogge più blande o modeste sulle restanti regioni, o addirittura molto isolate sul medio-basso Adriatico. In presenza delle correnti occidentali o sud-occidentali sono proprio i versanti tirrenici e settentrionali quelli più esposti al maltempo.