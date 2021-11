METEO: inizio settimana tra le braccia del MALTEMPO su alcune regioni italiane

Il Mediterraneo è diventato una fucina di depressioni che da diverso tempo elargiscono maltempo a ripetizione sull'Italia. Questa volta le situazioni più perturbate si riscontrano al centro e su parte del nord Italia, stante la presenza di una depressione in costruzione tra il Mar Ligure e il Golfo del Leone.

Questa depressione si farà sentire soprattutto nella giornata di lunedi 15 novembre con maltempo su diverse aree della nostra Penisola. La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge in Italia per l'intera giornata in parola:

Maltempo al nord-ovest, specie su Piemonte e ponente ligure con neve sopra i 1200-1400 metri; maltempo con temporali anche sulla Sardegna, l'Emilia Romagna e il settore ionico. Rovesci sul medio e alto Tirreno, per il resto tempo più asciutto o con piogge poco probabili.

Passiamo alla giornata di martedi 16 novembre:

La depressione si sposterà verso sud-est, mettendo correnti orientali sull'Italia. Rovesci lungo tutto il versante adriatico fino al Gargano, oltre al Golfo di Taranto e la Lucania. Rovesci e temporali anche sulla Sardegna e la Sicilia occidentale; migliorerà invece sul nord-ovest e l'alto medio Tirreno. Clima poco freddo, ma ventoso.