METEO: impennata delle temperature, si sfiorano i 30 GRADI su alcune regioni

Un'improvvisa e anomala impennata delle temperature si sta verificando all'estremo sud, capace di portare la colonnina di mercurio non lontano dai 30°C. La causa risiede nell'arrivo di calde masse d'aria subtropicali alle alte quote, richiamate dal ciclone che pian piano prende vita tra la Sardegna e le Baleari, lo stesso ciclone che porterà tanto maltempo nei prossimi giorni specie sulle isole maggiori e al sud.

Per il momento il maltempo è certamente poco e localizzato in Sardegna. Sul resto d'Italia, invece, troviamo tantissime nubi e tanta umidità, ma con fenomeni quasi inesistenti. Quelle che vediamo fuori dalla finestra o dal satellite (su tutto il lato adriatico e localmente al sud) sono nubi medio-basse che trovano forza proprio nel transito di aria più calda alle alte quote.

Laddove sono presenti le nubi le temperature sono paradossalmente più basse al suolo rispetto alle alte quote (oltre i 1000-1500 metri): ad esempio su Bari troviamo cielo nuvoloso e appena 16°C alle 09.00, mentre in alta quota (oltre le nubi) la temperatura è simile o addirittura leggermente superiore! Si tratta di una tipica inversione termica indotta dal transito di aria calda nordafricana sulla nostra penisola.

In poche parole, le nubi fanno parte di questo strato di inversione termica e sono capaci di mantenere le temperature più basse al suolo, mentre più in alto le temperature sono più elevate.

Discorso totalmente diverso laddove splende il Sole: in questo caso lo strato di inversione è stato rovinato e le temperature salgono marcatamente anche al suolo. Eloquenti sono le temperature registrate su Sicilia settentrionale e Calabria tirrenica, dove alle 09.00 del mattino già si registrano picchi di 28-29°C. Lo stesso scenario è atteso in altre località dove, nelle prossime ore, le nubi tenderanno a diradarsi.

Su Campania, Basilicata e Puglia si prospettano maggiori schiarite nelle prossime ore e quindi le temperature potranno salire anche oltre i 23-25°C.L'aumento termico sarà percepito anche in Sardegna, Lazio, Molise e Abruzzo ma in misura ridotta rispetto al sud. Al nord invece le temperature non subiranno variazioni rispetto ai giorni scorsi.

E il maltempo? Oggi stiamo assistendo ad una generale pausa dai fenomeni (alle 9:30 pioveva sul 5% del territorio italiano). Solo in Sardegna e sulla Liguria di ponente saranno possibili rovesci sparsi in giornata, mentre da stasera avremo l'arrivo di fenomeni anche su Lazio e Toscana. Qualche isolato piovasco sarà probabile in Appennino.