Meteo: giorni bollenti in arrivo, che temperature!

Sarà una settimana molto pesante su tante regioni, soprattutto quelle del centro, del sud e sulle isole maggiori. L'anticiclone africano sta premendo pesantemente sull'accelatore e ha appena dato inizio ad una delle settimane più calde dell'Estate e forse degli ultimi anni.

Ma per capire quanto effettivamente farà caldo, sarà necessario osservare qualche numero. Sarà mercoledì la prima giornata di forte caldo africano in Italia, dopodiché ci sarà una costante intensificazione sia del caldo che dell'afa, in virtù di un costante incremento dell'umidità nei bassi strati.

Già mercoledì potremo raggiungere temperature tra i 37 e 40°C su Sardegna, Puglia, Molise, zone interne di Calabria, Basilicata e Sicilia. Caldo intenso anche su Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

Giovedì si evince un calo termico per il nord, mentre al sud e sulle isole il caldo si intensifica ulteriormente. Spuntano picchi di 41-42°C su Sardegna e Puglia.

Venerdì situazione invariata: caldo estremo in Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria. Punte isolate di 43°C in Sardegna.

L'ondata di caldo non si placa e addirittura preme ulteriormente sull'acceleratore. Nel fine settimana il caldo sarà presente da nord a sud, ma si accanirà ancor di più sulle isole maggiori, Puglia, Basilicata, Calabria e Campania. Si temono picchi isolati di 43°C, mentre sulle coste avremo qualche grado in meno e tanta umidità in più.

Clamorosa la previsione per domenica 16 Luglio. Gran parte d'Italia è avvolta dal caldo eccezionale. Spuntano picchi di 40°C anche tra Romagna e Marche.