Meteo: CALDO o FRESCO? Ecco come si comporteranno le temperature fino al 15 settembre

Le temperature stanno salendo in tutta Italia, soprattutto al Nord e sul lato tirrenico, come è normale in presenza di un anticiclone ben posizionato sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, siamo ben lontani dalle temperature estreme registrate tra luglio e agosto, quando era dominato da un vasto campo di alta pressione nordafricano, caratterizzato da temperature molto elevate a tutte le quote. In questo caso, invece, riscontriamo temperature che sono, tutto sommato, vicine alle medie tipiche del periodo.

Ma la domanda cruciale è solo una al momento: torneremo a vivere giornate estremamente calde anche in questo mese di settembre? Dando un'occhiata alle recenti emissioni dei centri di calcolo, sembra che il grande caldo nordafricano non farà ritorno in Italia. Avremo un predominante anticiclone, eccetto qualche isolato giorno più instabile, ma senza caldo eccessivo. Questa la tendenza tra fine prima decade e inizio della seconda:

Nei prossimi giorni, le temperature aumenteranno di qualche grado, soprattutto al Nord, sul medio Alto Tirreno e in Sardegna, grazie al rinforzo dell'alta pressione nordafricana. Quest'ultima, tuttavia, influenzerà principalmente l'Europa centro-occidentale e non la nostra penisola, come suggerisce questo articolo.

Inoltre, l'incremento delle temperature non sarà eccezionale, dato che il termometro non dovrebbe superare i 31-32°C tra il 4 e il 7 settembre. Sul Meridione e il medio Basso Adriatico, avremo temperature ancora più basse, comprese tra i 24 e i 29°C, grazie a correnti più fresche provenienti dai Balcani. Infatti, analizzando la mappa delle anomalie previste fino al 7 settembre, si notano valori vicini alle medie sul centro-sud o addirittura leggermente al di sotto delle medie per l'estremo sud:

Andando più avanti, si prevede un aumento generale delle temperature su tutta Italia, poiché l'alta pressione africana potrebbe gradualmente estendersi verso est, ricoprendo tutta la nostra penisola. In questo scenario, tra l'8 e il 13 settembre, potremmo assistere a un incremento termico, con temperature che superano le medie in molte zone d'Italia, ma non eccessivamente. La maggiore anomalia si riscontra al Nord, dove si prevedono temperature fino a 3°C sopra la media:

Tra il 13 e il 18 settembre, quando saremo vicini alla fine dell'estate astronomica, si prevede un generale calo delle temperature rispetto al periodo precedente, con anomalie ridotte a poco più di 1-1,5°C sul lato tirrenico e al nord, qualcosina in più altrove:

In sostanza, avremo giornate piuttosto temperate, con temperature vicine alle medie stagionali. In conclusione, è molto probabile che il grande caldo africano, con temperature tra i 35 e i 40°C, non tornerà in Italia. Farà un po' più caldo al Nord, sull'Alto Tirreno e in Sardegna, ma senza eccessi notevoli: