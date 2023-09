Meteo 7 giorni: anticiclone africano su mezza Europa, ma in Italia...

Il primo weekend di settembre sta trascorrendo senza particolari preoccupazioni dal punto di vista meteorologico, dato che non sono presenti perturbazioni degne di nota e, soprattutto, non è presente un marcato campo di alta pressione nordafricano.

La figura attualmente predominante sul Mediterraneo è un anticiclone moderato, caratterizzato da temperature calde ma senza eccessi. Nei prossimi giorni questa situazione subirà delle sostanziali modifiche, soprattutto per quanto riguarda il sud e il medio-basso Adriatico.

Come più volte ribadito nei precedenti editoriali e anche in questo articolo, con certezza possiamo affermare l'arrivo di un nucleo fresco dai Balcani che avrà un compito fondamentale nel tenere a bada l'anticiclone nordafricano. La spinta esercitata dalle correnti fresche da nordest sposterà verso ovest la base del promontorio subtropicale, posizionando le masse d'aria più calda sull'Europa occidentale, in particolare su Spagna orientale, Francia e Gran Bretagna:

Inoltre, considerando anche la presenza di una depressione insidiosa sull'Atlantico orientale, l'anticiclone africano si troverà compresso tra due forze e sarà spinto a muoversi verso nord, abbracciando buona parte dell'Europa centro-settentrionale. Sarà proprio su queste regioni europee, come Francia e Gran Bretagna, che avremo le temperature più elevate ad inizio settimana, addirittura ben oltre i 35°C.

In Italia, si registrerà un leggero aumento delle temperature ad inizio settimana, principalmente al Nord, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna. Tuttavia, le correnti più fresche provenienti dai Balcani mitigheranno la calura, riportando le temperature su valori tipici e ampiamente accettabili per il periodo. La brezza più fresca si farà sentire principalmente sul basso Adriatico e al sud, accompagnata da sostenuti venti di tramontana. Eloquenti le temperature massime previste per venerdì 8 (valevoli, in verità, anche per il resto della settimana):

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 3 Settembre: stabile su gran parte d'Italia e caldo nella norma di giorno, molto fresco di notte. Temperature in aumento al sud.

Lunedì 4 Settembre: correnti fresche dai Balcani verso centro, sud e Sicilia. Venti sostenuti di mastrale e tramontana. Più caldo al nord, clima gradevole al sud.

Martedì 5 Settembre: isolati fenomeni in arrivo al sud, specie sul lato ionico. Sereno altrove, clima fresco e gradevole al sud. Un po' più caldo al nord ma senza eccessi.

Mercoledì 6 Settembre: piogge possibili al sud, rischio depressione stazionaria sullo Ionio. Sereno altrove, clima gradevole.

Giovedì 7 Settembre: ultimi fenomeni al sud, stabile altrove e caldo senza eccessi.

Venerdì 8 Settembre: alta pressione su tutta Italia ma senza particolari eccessi di caldo. Tempo stabile.

Sabato 9 Settembre: stabile su tutta Italia, caldo senza eccessi di giorno, fresco di notte.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località