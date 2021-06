METEO-CALDO: forno africano ACCESO, quando si spegnerÃ ?

Ecco il famigerato "Gobbo di Algeri", la figura meteorologica stabilizzante che in estate ha ormai sostituito il più benevolo e ormai vecchio anticiclone delle Azzorre. La mappa mostra le temperature previste a 1500 metri per venerdi 18 giugno:

Il caldo africano sarà in fase di "attacco" con l'isoterma + 20° a 1500 metri (corrispondente a 32-34° al suolo) che ingloberà la Sardegna e in parte il versante tirrenico.

Bisogna comunque ricordare quanto siano ballerini i modelli in questo periodo. Solo ieri, venerdi 11 giugno, il modello americano contemplava lo smantellamento dell'anticiclone in tempi brevissimi. Questa mattina invece il medesimo elaborato sovverte tutto con un colpo di mano, la cui bontà dovrà essere valutata con le successive emissioni.

Secondo le analisi attuali, il massimo del caldo potrebbe arrvare sul finire della settimana prossima, con l'isoterma + 20° alla medesima quota estesa su molte aree della nostra Penisola.

Sempre secondo le ultime analisi, il caldo intenso dovrebbe battere un po' in ritirata nella terza decade di giugno, come mostra questa mappa valida per mercoledi 23 giugno:

Sta di fatto che le mappe, come succcede quasi sempre negli ultimi anni, hanno allungato la durata di questa prima ondata di caldo, che fino a ieri sembrava effimera. Staremo a vedere quale situazione ci verrà confezionata con le prossime emissioni. Continuate quindi a seguirci...

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-si-accende-l-estate-italiana-dove-far-pi-caldo-tra-lunedi-14-e-martedi-15-giugno-/90679/