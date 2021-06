METEO: si accende L'ESTATE ITALIANA: dove farÃ  piÃ¹ CALDO tra lunedi 14 e martedi 15 giugno?

L'estate scalda i motori, proponendo un'ondata calda che secondo le ultime elaborazioni ci terrà compagnia per tutta la prossima settimana. In un primo tempo si tratterà di un caldo moderato che interesserà soprattutto il nord e il centro. Nella seconda parte della settimana invece il caldo potrebbe fare sul serio su alcune regioni italiane, specie al centro e al meridione.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia nel primo pomeriggio di lunedi 14 giugno:

Come accennato poco sopra, non sono previste punte termiche eccessive anche se il caldo si farà indubbiamente sentire. 32° sono attesi in Sardegna, 31° sulla Pianura Padana e nelle zone interne della Sicilia, 30° sulla Toscana e sulla Campania.

Lungo il versante adriatico e su parte del meridione peninsulare avremo temperature più contenute per il probabile ritorno di correnti meno calde dai quadranti settentrionali.

Questo invece è il quadro termico al suolo previsto per il pomeriggio di martedi 15 giugno:

31° sono attesi sulla Pianura Padana centro-occidentale, sulla Toscana e sulla Sardegna; 30° in Sicilia e probabilmente su alcuni settori interni del Lazio. Lungo il versante adriatico e al meridione temperature meno elevate e in genere non superiori a 30°.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

