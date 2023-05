METEO: almeno DUE perturbazioni una più forte dell'altra la prossima settimana!

Aggiornamenti serali decisamente succosi in termini di piogge per la prossima settimana. L'avvio di Maggio decisamente turbolento e dai connotati più autunnali che primaverili avrà un seguito di grande interesse e di grandi speranze, soprattutto per il Nordovest dove altre preziose piogge potranno scendere al suolo. Al tempo stesso, però, nuove piogge su altre regioni (come in Emilia Romagna e parte del sud) potrebbero rivelarsi deleterie per i terreni ormai zeppi d'acqua e per l'agricoltura.

Fatto sta che il maltempo pare possa realmente tornare in Italia dopo la breve pausa anticiclonica in atto. Addirittura si ipotizzano almeno due distinte perturbazioni nel corso della prossima settimana, già anticipate in questo articolo.

La prima è prevista ad inizio settimana, tra lunedì 8 e martedì 9. Sarà una depressione molto veloce, che porterà piogge sparse e qualche temporale da nord a sud.

La seconda è prevista a metà settimana tra martedì sera e venerdì. Sarà ben più intensa e persistente della precedente e potrebbe dar vita ad accumuli di pioggia sostanziosi su quasi tutta Italia!

La perturbazione di inizio settimana coinvolgerà maggiormente il Nordovest, Abruzzo, Molise, Lazio, Sicilia. Anche sul resto d'Italia qualche veloce acquazzone.

La seconda perturbazione avrà certamente qualcosa in più da dare. Ci aspettiamo un severo peggioramento su gran parte del centro e del nord tra martedì sera e mercoledì. Tante piogge e forti temporali sono previsti su questi due settori, con accumuli localmente superiori ai 70-90 mm. Tra mercoledì sera e giovedì il maltempo si estenderà anche al sud.

Tra giovedì e venerdì il maltempo sarà ancora protagonista al centro e al sud, con fenomeni diffusi e localmente intensi. Migliorerà, invece, sul nord Italia eccezion fatta per qualche fenomeno residuo.