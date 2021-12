Meteo a 15 giorni: l'alta pressione darà una MAZZATA all'inverno italico? Forse no...

Non sono positivi per chi ama la dinamicità ed anche il freddo, gli aggiornamenti che mostrano oggi i modelli per la fine dell'anno e per i primi giorni di gennaio. Fino a ieri era presente una grossa indecisione con divergenze notevoli tra uno scenario e l'altro. Oggi invece le elaborazioni sembrano avere trovato la quadra, puntando (purtroppo) sulla solita alta pressione.

Vi invitiamo comunque a non dare per spacciato nulla; si tratta sempre di mappe a lunga scadenza e che possono (anzi potranno) subire altre oscillazioni. In questa sede viene fornita solo l'intepretazione delle mappe odierne, che mostrano una forte rimonta anticiclonica per Capodanno. La vediamo rappresentata nella media degli scenari del modello americano valida per sabato 1 gennaio:

Si tratta ovviamente di una situazione anomala, ma che troppe volte è uscita dal ventaglio invernale degli ultimi 20-30 anni. Inutile dire che una situazione siffatta ridarrebbe fiato alla trombe della stabilità, con nebbie, inquinamento e tutti i fattori che ben descrivono un'alta pressione sopra le righe.

Anche termicamente saremo messi "male": ecco la probabilità a scala europea, di avere le temperature a 1500 metri inferiori o attorno allo zero:

Notate la cupola di aria mite sull'Europa occidentale e parte di quella centrale, Italia compresa.

Quando potrebbe cambiare la situazione? Secondo la media degli scenari del modello americano, un parziale sgonfiamento della bolla calda è previsto attorno al 3-4 dicembre:

Aria più fredda potrebbe forse avvicinarsi maggiormente alla nostra Penisola, ma è davvero presto per parlarne adesso. Continuate a seguirci perchè come abbiamo anticipato, la situazione è ancora in evoluzione.

