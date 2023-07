Mercoledi MAESTRALE LIBERATORIO: si torna a RESPIRARE anche al sud!

Ecco la mappa della LIBERAZIONE per molte regioni della nostra Penisola, segnatamente al centro e al sud:

Il MAESTRALE che spazzerà finalmente via il caldo africano dalla nostra Penisola. La mappa è attesa per le 10 di domani mattina. Come vedete, anche le regioni meridionali verranno interessate da questo abbraccio più salubre e meno caldo e il caldo estremo verrà rispedito a casa sua.

...ma vediamo i valori termici attesi alle ore 16 di domani pomeriggio in Italia:

Finalmente temperature normali per la fine di luglio, che comunque è sempre il periodo più caldo dell'anno. Punte di 35° solo sulla Sicilia meridionale, per il resto valori compresi tra 27 e 30°, accompagnati da bassi tassi di umidità.

Infine, avremo ancora dei temporali che potrebbero guadagnare anche le regioni centro-meridionali, ma non si prevedono fenomeni intensi. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, mercoledi 26 luglio:

Temporali o piovaschi ancora possibili sull'Emilia Romagna, ma anche nelle aree interne del centro e lungo il versante adriatico, fino a raggiungere le aree interne del meridione. Al nord-ovest e sulle Isole cielo sereno e limpido per venti secchi settentrionali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località